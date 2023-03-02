Александр Голышев: Сильный бизнес – это сильная экономика

13:43, 02 марта 2023, ПАИ

О росте роли государства в развитии рыночной экономики рассказал доктор культурологии, экс-председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

Эксперт считает ошибочным мнение, что при рыночной экономике государство не должно вмешиваться в дела бизнеса. «Государство, тем более социально ориентированное, всегда играло и будет играть важную роль в развитии рыночной экономики. В условиях санкционного давления и необходимости импортозамещения роль государства возрастает», - пояснил он.

Александр Голышев также отметил, что правительство РФ реализует стратегию развития предпринимательской деятельности. Эта стратегия предусматривает поддержку бизнеса, в том числе комплексные долгосрочные меры, обеспечивающие малому и среднему бизнесу широкие возможности для развития и достижения конкурентных преимуществ.

«Однако задачи достижения экономического и технологического суверенитета страны выдвигают новые требования. Они подразумевают активное вмешательство в работу бизнеса, тщательный анализ не адаптировавшихся к новым условиям, враждебно относящихся к интересам государства, законности приватизаций, особенно предприятий ВПК, ОЗО, уникальных добывающих и обогащающих компаний», - подчеркнул он.

По словам Александра Голышева, страна должна быть единой, граждански и экономически ответственной. «Сильный бизнес – это сильная экономика, позволяющая государству выполнять все свои социальные обязательства», - резюмировал он и добавил, что в Псковской области есть хорошие примеры подобной деятельности.

К ним относится электротехнический промышленный кластер Псковской области, Центр «Мой бизнес» и другие. Кроме того, большинство предпринимателей области «занимают патриотическую позицию, активно откликаются на социокультурные проекты, оказание гуманитарной и материально-технической помощи участникам СВО», отметил эксперт.