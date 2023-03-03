Выставка из заповедника «Тарханы» открылась в Пушкиногорье

13:38, 03 марта 2023, ПАИ

Выставку «Мой дом везде, где есть небесный свод...» открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Новая экспозиция прибыла в Святогорье из пензенских лермонтовских мест, из Государственного музея-заповедника «Тарханы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Названием выставки по традиции, принятой во всех отечественных литературных музеях, стала цитата, в данном случае для выставки из заповедника «Тарханы» — строка из стихотворения Лермонтова. В экспозицию вошло более двадцати картин — живопись и графика Геннадия Салькова, пензенского художника-профессионала, много лет бывшего сотрудником заповедника. Это пейзажи — виды мест, где прошло детство поэта, и портреты людей, чьи жизнь и творчество связаны с этими местами.

Выставки работ Геннадия Салькова заповедник «Тарханы» организует не впервые. Их экспонировали в столичных и провинциальных городах России, а также в Болгарии, Казахстане, Китае, на Мальте, в других странах. Созданные в разные десятилетия, с конца 1960-х и до наших дней, эти картины, как отмечают в музее, имеют не только искусствоведческий, но и историко-краеведческий интерес: это своеобразная «тарханская энциклопедия».

Планируется, что выставка «Мой дом везде, где есть небесный свод...», размещённая в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), будет доступна для посетителей до 19 мая. Торжественное её открытие решили приурочить ко дню рождения Пушкинского заповедника, 17 марта. Вход в экспозицию в этот день будет свободным для всех желающих.