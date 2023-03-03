Гражданин Туниса обманул многодетную псковичку на 100 тысяч рублей

19:20, 03 марта 2023, ПАИ

Псковский районный суд рассмотрел дело многодетной жительницы деревни Портянникова Псковского района, парикмахера Олеси Брекиной, которая едва не лишилась средств, полученных по соцконтракту на развитие бизнеса.

Мама шести сыновей благодаря соцконтракту открыла свой бьюти-бизнес и нашла в интернете московского индивидуального предпринимателя, занимающегося поставками парикмахерского оборудования. Она оплатила поставку, но посылку не получила.

«У меня была вложена в это дело большая сумма - 100 тысяч рублей, поэтому я не имела права расслабляться и давать возможность обвести себя вокруг пальца. Я ведь понимала, что придёт проверка, а у меня нет этого оборудования», - рассказала пострадавшая, которая позже обратилась за помощью в полицию.

Оказалось, что к конторе «московского» предпринимателя было множество нареканий от обманутых клиентов, а сам он числился гражданином Туниса.

Не дожидаясь первого заседания суда, ответчик вернул основную сумму, а вот судебные издержки и средства, которые были затрачены на оплату услуг юриста, возмещать отказался. В итоге Псковский районный суд постановил исковые требования Олеси Брекиной удовлетворить. С ответчика было решено взыскать неустойку за просрочку поставки товара, компенсацию морального вреда, штраф и возмещение расходов на оказание юридических услуг.

«Деньги пока не пришли и придут ли, даже не знаю. Сейчас всё в большей степени зависит от работы московских приставов», - сказала Олеся Брекина.

Подробнее об этом деле читайте в статье ПАИ.