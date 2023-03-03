Дело парикмахера

18:28, 03 марта 2023, ПАИ

Псковский районный суд поставил точку в совсем не громком, но очень показательном деле многодетной жительницы Псковского района — парикмахера Олеси Брекиной, которая едва не лишилась средств, полученных по соцконтракту на развитие бизнеса.

Олеся с супругом и сыновьями проживает в деревне Портянниково. И знамениты они теперь не только тем, что их семья в 2021 году стала одним из победителей областного конкурса «Многодетная семья года», но и своей бескомпромиссностью в борьбе с интернет-мошенниками. А началось всё с того, что мама шести (!) сыновей решила заняться собственным делом. Окончив курсы парикмахерского мастерства, благодаря соцконтракту она открыла свой бьюти-бизнес.

«Ещё в мае прошлого года в интернете я отыскала московского индивидуального предпринимателя, занимающегося поставками подходящего парикмахерского оборудования, и оплатила его поставку, — посвящает в суть дела Олеся. — Меня заверили, что заказ будет доставлен в течение 20 рабочих дней. Но время шло, а подвижек в деле не намечалось. Тогда я начала «штормить» их почту посланиями, но ответа не последовало. На мои звонки в отделе заказов вежливо выкручивались, что, мол, нет у них связи с логистами фирмы. И так длилось три месяца».

Поскольку Олеся была ограничена во времени условиями соцконтракта, в соответствии с которым ей нужно было запустить производство и отчитаться об израсходовании средств, она стремительно начала искать варианты, как разрешить эту проблему.

«У меня была вложена в это дело большая сумма — 100 тысяч рублей, поэтому я не имела права расслабляться и давать возможность обвести себя вокруг пальца, — признаётся начинающий парикмахер. — Я ведь понимала, что придёт проверка, а у меня нет этого оборудования. Поэтому приняла решение обратиться за помощью к юристу».

И когда он окунулся в материалы дела, то оказалось, что предъявить претензии к владельцу фирмы, у которого была заказана мебель, будет не так уж и просто. Мало того, что к его конторе было множество нареканий от обманутых клиентов, так ещё и сам он числился гражданином... Туниса.

«Даже учитывая, что юрист не мог мне обещать положительного исхода дела, ведь жителя другой страны сложно привлечь к ответственности, я решилась идти до победы, — поясняет наша собеседница. — Понятно, что у него здесь может быть просто открыта фирма — ни недвижимости, ни обязательств нет. Но я всё же зацепилась за предложение юриста и написала обращение в полицию».

Это, конечно, возымело эффект: владелец фирмы соизволил ответить правоохранительным органам, но апеллировал к тому, что вернуть средства истцу не мог, поскольку его счета были заморожены. И только когда была отправлена досудебная претензия и дело было передано в суд, он реально зашевелился. Не дожидаясь первого заседания суда, ответчик вернул основную сумму, а вот судебные издержки и средства, которые были затрачены на оплату услуг юриста, возмещать отказался. И дело пошло своим чередом. В итоге Псковский районный суд постановил исковые требования Олеси Брекиной удовлетворить. С ответчика было решено взыскать неустойку за просрочку поставки товара, компенсацию морального вреда, штраф и возмещение расходов на оказание юридических услуг.

«Деньги пока не пришли и придут ли — даже не знаю, — вздыхает Олеся. Ч Сейчас всё в большей степени зависит от работы московских приставов. Но в любом случае я согласна с судьёй: таких людей надо воспитывать. Если бы я не обратилась в суд, то мошенник сорвал бы куш на 100 тысяч и был таков. А так он наказан. Он пытался у себя эти деньги удержать, но по факту ещё такую же сумму должен выплатить. В следующий раз уже подумает».

Как не попасться на удочку мошенников

Прежде чем вы решитесь произвести крупную покупку в интернете, поинтересуйтесь опытом других людей. Одна из основных приманок — бросовая цена в сомнительных интернет-магазинах. Если вы видите цены значительно ниже рыночных — это уже повод задуматься. В этих случаях обратите внимание на отзывы об интернет-магазинах и частных продавцах в соцсетях. Не стесняйтесь искать других клиентов и спрашивать о впечатлениях. Обращайте внимание на адресную строку, дизайн интернет-магазина, дату регистрации домена, качество описания товаров. Вас должно насторожить и обязательное условие полной предоплаты.

Если вы всё-таки попались на удочку мошенников, пишите официальную жалобу продавцу. Если он проигнорирует её, смело обращайтесь в органы.

Здесь также придёт на помощь Роспотребнадзор: оставьте жалобу онлайн или позвоните по телефону горячей линии. Обязательно подайте заявление в местное отделение полиции.

Чем больше информации вы предоставите правоохранительным органам, тем больше вероятность, что вернёте деньги. В идеале у вас должны быть все данные о мошенниках (имена или ники в интернете, номер электронного счёта, юридический адрес организации), история переписки, выписка со счёта или чеки. Чтобы уточнить информацию о продавце, нужно знать ИНН — по нему в налоговой выпишут справку с юридическим адресом компании и другими данными. С ИНН помогут и в прокуратуре, и в Обществе защиты прав потребителей. В итоге дело передадут в суд, и вы сможете требовать не только возврата средств, но и денежную компенсацию морального ущерба.

Анна Чаплыгина