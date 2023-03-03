Межрегиональный слёт реставраторов пройдёт в Пскове

23:51, 03 марта 2023, ПАИ

Межрегиональный слёт молодых реставраторов «Наследники мастеров» пройдёт в Пскове с 16 по 26 апреля. Об этом сообщается в группе Союза реставраторов России в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас открыта подача заявок в выездную школу реставрации для архитекторов, конструкторов и художников.

Цели и задачи школы — это ознакомление с памятниками «Храмы псковской архитектурной школы», объектами XII–XVII веков из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, практика проведения комплексных научных исследований объектов культурного наследия и разработка проектных предложений.

Направления обучения — архитекторы-реставраторы, инженеры-конструкторы, художники монументальной живописи. Учёба расчитана для студентов и начинающих специалистов.

Работы собираются проводить в объекте культурного наследия федерального значения, особо ценном памятнике истории и культуры народов РФ, компоненте серийного объекта из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО «Церковь Георгия со Взвоза» 1494 г. в Пскове на улице Георгиевской.

Научные руководители проекта — архитектор-реставратор высшей категории, член президиума Союза реставраторов России, главный архитектор «РСК-Лазурит» Александр Урадовских, инженер-реставратор III категории, архитектор-реставратор, начальник отдела «Служба управления объекта Всемирного наследи ЮНЕСКО» Мария Лисенкова и художник-реставратор первой категории по направлению фреско-темперной монументальной живописи Татьяна Федоренко.

Срок подачи заявок — до 1 апреля.

Напомним, что реставраторы во время работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря обнаружили послание, которое было написано в 1985 году.