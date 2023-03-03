Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Межрегиональный слёт реставраторов пройдёт в Пскове

Межрегиональный слёт молодых реставраторов «Наследники мастеров» пройдёт в Пскове с 16 по 26 апреля. Об этом сообщается в группе Союза реставраторов России в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Союза реставраторов России в соцсети «ВКонтакте»

Сейчас открыта подача заявок в выездную школу реставрации для архитекторов, конструкторов и художников.

Цели и задачи школы — это ознакомление с памятниками «Храмы псковской архитектурной школы», объектами XII–XVII веков из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, практика проведения комплексных научных исследований объектов культурного наследия и разработка проектных предложений.

Направления обучения — архитекторы-реставраторы, инженеры-конструкторы, художники монументальной живописи. Учёба расчитана для студентов и начинающих специалистов. 

Работы собираются проводить в объекте культурного наследия федерального значения, особо ценном памятнике истории и культуры народов РФ, компоненте серийного объекта из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО «Церковь Георгия со Взвоза» 1494 г. в Пскове на улице Георгиевской. 

Научные руководители проекта — архитектор-реставратор высшей категории, член президиума Союза реставраторов России, главный архитектор «РСК-Лазурит» Александр Урадовских, инженер-реставратор III категории, архитектор-реставратор, начальник отдела «Служба управления объекта Всемирного наследи ЮНЕСКО» Мария Лисенкова и художник-реставратор первой категории по направлению фреско-темперной монументальной живописи Татьяна Федоренко.

Срок подачи заявок — до 1 апреля.

Напомним, что реставраторы во время работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря обнаружили послание, которое было написано в 1985 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2023

Межрегиональный слёт реставраторов пройдёт в Пскове
03 марта 2023

В правительстве Псковской области врио руководителей утвердили в должности
03 марта 2023

Танцующий оркестр приедет в Псков в марте
03 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» в Пскове
03 марта 2023

В Пскове изменят схему движения на Четырёх углах
03 марта 2023

Написанное в 1985 году послание обнаружили в Псково-Печерском монастыре
03 марта 2023

Михаил Ведерников вручил госнаграды бойцам Росгвардии
03 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Гала-концерт «Родина ГероеV»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...