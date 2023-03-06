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Экономика

Помогает ли опыт госслужбы в бизнесе, рассказала псковский эксперт

Опыт госслужбы может помочь в развитии бизнеса, сказала управляющая группой компаний Пскова Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Дело не в личных связях, я их категорически не использую. Опыт госслужбы, в первую очередь, дал возможность понимать нашу власть <…> Очень много хороших законов, проектов, программ, которые направлены на помощь бизнесу. А представители бизнеса не то чтобы не знают о них, они читают и не понимают, как это работает», - заметила Татьяна Кирилёнок.

«Я когда пришла на государственную службу, у меня первую неделю было погружение в язык. Люди вроде бы по-русски разговаривали, а я не понимала, о чем идет речь, – продолжила гостья студия. - А сейчас я понимаю, что это определенная лексика, определенные обороты, значения слов, которые в обычной жизни либо не используются, либо обозначают что-то другое. Мой опыт работы позволяет мне правильно и быстро понимать законы. Я постоянно отслеживаю то, что происходит в законодательстве».

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