Куда сходить 8 Марта в Пскове, рассказал Дмитрий Яковлев

19:56, 06 марта 2023, ПАИ

В преддверии Международного женского дня начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев стал гостем программы на радио «7 НЕБО».

По словам Дмитрия Яковлева, все учреждения культуры готовятся к весеннему празднику. Концерты в музыкальных школах проходят бесплатно.

8 Марта в Пскове состоятся два концерта. Первый пройдёт в городском культурном центре с названием «Мы дарим вам свою любовь». Участие в мероприятии примут детские коллективы города Пскова. «Каждая пришедшая на концерт девушка и женщина получит приготовленный участниками мероприятия сюрприз», — заинтриговал слушателей начальник управления культуры. Концерт начнётся в 12 часов.

Чуть позже в Доме офицеров пройдёт концерт «Любимым женщинам», где будет выступать вокальный коллектив «Саморезы» и заслуженный коллектив театра танца «Русские узоры». Представление начнётся в 16:00.

Эти два концерта будут платными. «Сумма символическая, гарантирующая место каждому желающему попасть на концерт. Иногда мест для всех желающих не хватает», — пояснил Дмитрий Яковлев.

Также он отметил, что для тех, кто ещё не приобрёл подарки для своих дам, на улице Пушкина в Пскове проходит специализированная ярмарка.