Михаил Ведерников рассказал о поддержке подшефной территории в Херсонской области

14:01, 04 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о видах помощи, которую Псковская область оказывает подшефной территории в Херсонской области.



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX





«Продолжаем помогать подшефной территории в Херсонской области, – отметил Михаил Ведерников в своём канале в MAX. – До конца года около пяти тысяч жителей посёлка Ивановка и окрестных сёл получат надёжный доступ к качественной питьевой воде. Это базовая, но такая важная потребность для каждого человека».

По словам главы региона, в Ивановке реализуется масштабный проект создания полноценной системы водоснабжения. Первый этап уже завершён: пробурили скважину и установили павильон. Сейчас специалисты «Крымского горнопроектного бюро» монтируют оборудование для очистки и подготовки воды.

«Мы создаём здесь полноценную систему водоснабжения», – подчеркнул губернатор.

Также в планах благоустройство территории вокруг будущего бювета и организация отвода сточных вод.

«Всё будет сделано аккуратно, удобно и в строгом соответствии с нормативами», – заверил Михаил Ведерников.