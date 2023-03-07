Псковичей просят сообщать в полицию о вандалах на теплосетях

11:47, 07 марта 2023, ПАИ

Псковичей просят сообщать в полицию о вандалах на теплосетях. Пост с подобной просьбой опубликован на странице Псковских теплосетей «ВКонтакте».



В качестве примера ПТС привели трассу теплоснабжения, которая проходит по улице Вокзальной. «Мы уже публиковали материал об этом участке сетей, на который постоянно сыпятся кирпичи. Ровно год мы пишем письма в самые разные инстанции, чтобы привлечь собственников разрушающегося объекта к ответственности, но пока безрезультатно», - рассказали в компании.

Бывшее здание завода на Вокзальной рушится, в связи с этим нарушается целостность изоляции трубопровода. Кроме того, в заброшенном здании поселились граждане без определённого места жительства. «А тут под окном их «элитной недвижимости» проходит целая трасса, да ещё и диаметром 500 мм. Изоляция нарушена падающими кирпичами – легкая добыча, которую можно доломать и сдать за бутылку», - описали ситуацию в ПТС.

Рядом с этим объектом находятся магазины, покупатели которых заметили вандалов, пытающихся оторвать части изоляции. «Вандалам сделали замечание и пригрозили нарядом полиции. Эти обстоятельства вынудили их временно оставить идею с похищением изоляции, но вот надолго это или нет, пока остаётся загадкой», - добавили в ПТС.



Псковичей призывают не стесняться звонить в полицию, если они увидят вандалов на теплотрассах. «Наше предприятие будет вам крайне признательно», - заключили в ПТС.