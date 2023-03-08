Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил женщин с Международным женским днём

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днём. Видео с поздравлением выложено в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Дорогие наши, любимые и прекрасные женщины! От всей души поздравляю вас со светлым весенним праздником – с Международным женским днём! В этот день вам посвящены самые искренние слова признательности, благодарности и восхищения. Вы приносите в мир грацию и гармонию, дарите жизнь и наполняете её особым смыслом», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что с женщинами связаны самые трепетные чувства — любовь, нежность, чуткость, милосердие и великодушие. «Но, оставаясь женственными и любящими, вы ярко проявляете себя в самых различных сферах жизни», — обратил внимание губернатор. 

«Дорогие наши мамы, жёны, дочери, бабушки, подруги, наши близкие и самые прекрасные! Мы всегда будем делать всё возможное, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, были в безопасности и комфорте, окружены вниманием и заботой. Поздравляю вас с праздником и от всей души желаю благополучия, мирного неба и любви! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, и пусть сбываются ваши самые заветные мечты!» — подытожил Михаил Ведерников и пожелал женщинам быть счастливыми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 марта 2023

До -8 градусов ожидается в Псковской области 9 марта
08 марта 2023

Михаил Ведерников поздравил женщин с Международным женским днём
08 марта 2023

Александр Котов: Женскому началу свойственны созидательные качества
08 марта 2023

Международный фестиваль колокольных звонов пройдёт в Пскове
08 марта 2023

Вера Кондратьева посетила встречу с главами 32 муниципалитетов России
08 марта 2023

«Жёлтый» уровень опасности объявлен из-за погоды в Санкт-Петербурге

07 марта 2023

Топ-5 пожеланий псковичей Михаилу Ведерникову в день рождения
07 марта 2023

194 пожара зарегистрировано за 2 месяца в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...