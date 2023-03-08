Михаил Ведерников поздравил женщин с Международным женским днём

10:24, 08 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с Международным женским днём. Видео с поздравлением выложено в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Дорогие наши, любимые и прекрасные женщины! От всей души поздравляю вас со светлым весенним праздником – с Международным женским днём! В этот день вам посвящены самые искренние слова признательности, благодарности и восхищения. Вы приносите в мир грацию и гармонию, дарите жизнь и наполняете её особым смыслом», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что с женщинами связаны самые трепетные чувства — любовь, нежность, чуткость, милосердие и великодушие. «Но, оставаясь женственными и любящими, вы ярко проявляете себя в самых различных сферах жизни», — обратил внимание губернатор.

«Дорогие наши мамы, жёны, дочери, бабушки, подруги, наши близкие и самые прекрасные! Мы всегда будем делать всё возможное, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, были в безопасности и комфорте, окружены вниманием и заботой. Поздравляю вас с праздником и от всей души желаю благополучия, мирного неба и любви! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, и пусть сбываются ваши самые заветные мечты!» — подытожил Михаил Ведерников и пожелал женщинам быть счастливыми.