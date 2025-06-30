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Общество

В России повысят некоторые госпошлины для автовладельцев

С сентября в России планируется увеличить ряд транспортных пошлин, следует из законопроекта Минфина.

Фото: ПАИ

Сбор за получение водительских прав вырастет вдвое: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4 тысячи рублей, за новое — 6 тысяч. В последний раз размер этого сбора пересматривали 11 и 7 лет назад соответственно. Подорожает и выдача международных прав — с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей.

Кроме того, получение паспорта транспортного средства (ПТС) теперь обойдется в полтора раза дороже — 1,2 тысячи рублей. Тогда как внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей (вместо нынешних 350 рублей). Вырастет и госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе — с 500 до 1,5 тысячи рублей, на пластиковом — с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

Согласно законопроекту, повысится госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль — с 2 до 3 тысяч рублей. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тысячи вместо 1,5 тысячи рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.

Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тысяч рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов будет стоить 2,25 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи, а его продление — 1,5 тысячи вместо 1 тысячи.

За транзитные номера на бумаге придется заплатить 300 рублей (сейчас 200), на металле — 2,4 тысячи вместо 1,6 тысячи рублей.

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