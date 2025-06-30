Псков попал в топ-100 городов России по объёму строительства жилья

11:12, 30 июня 2025, ПАИ

Псков попал в топ-100 городов России по количеству построенного в 2024 году жилья. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новости.

В прошлом году на одного жителя города ввели в эксплуатацию 0,363 квадратного метра общей площади. Всего ввели в строй 68 тысяч квадратных метров жилья. Обеспеченность жильём в Пскове в 2024 году составила 32,3 квадратных метра на одного человека.

Лидером по количеству введенных квадратных метров стал Краснодар, где по итогам 2024 года на одного жителя ввели 2,34 квадратного метра. Лидирующую позицию в рейтинге Краснодару удаётся сохранять из-за строительного бума, который наблюдается в городе уже не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья.

На второе место по объёму ввода жилья поднялся представитель Северного Кавказа – Грозный, где в пересчёте на одного жителя построили 1,98 квадратного метра.

Третью строчку рейтинга занимает Кызыл, где на одного жителя ввели 1,76 квадратного метра. Темп роста объёма введённого жилья по итогам 2024 года почти удвоился, что и позволило столице Республики Тыва войти в состав тройки лидеров рейтинга.

В аутсайдерах – Новокузнецк, Магадан и Мурманск.