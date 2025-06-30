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Общество

Работу электросирен проверят в Великих Луках 2 июля

2 июля с 8:00 до 13:00 в Великих Луках будет проводиться ежемесячная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Фото: ПАИ

Граждан просят соблюдать спокойствие и не волноваться. Проверка пройдёт в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области.

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