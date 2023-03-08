Вера Кондратьева посетила встречу с главами 32 муниципалитетов России

00:36, 08 марта 2023, ПАИ

В составе делегации Псковской области глава Пыталовского района Вера Кондратьева приняла участие во встрече, организованной в рамках федерального проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог». Об этом глава Пыталовского района сообщила в своём Telegram-канале.

На мероприятии собрались женщины – главы 32 муниципальных образований из разных регионов страны, чтобы обсудить тему развития местного самоуправления. Представительницы Астраханской, Тульской, Псковской, Московской, Оренбургской, Пензенской областей, Алтайского края и Республики Татарстан рассказали о своей работе на территориях, обменялись управленческим опытом, рассказали о своих инициативах.

Среди тем, которые обсудили участники встречи, — кадровый резерв и повышение престижа муниципальной службы, экономика и ЖКХ.

В завершение встречи сопредседатели ВАРМСУ сенатор РФ Андрей Шевченко, Ирина Гусева, глава Тюмени Руслан Кухарук поздравили глав, а в их лице — всех женщин муниципальных образований страны с предстоящим праздником, поблагодарили за работу и отметили участниц форума благодарностями и грамотами за высокий профессионализм.