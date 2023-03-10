Открытие патриотической форсайт-сессии состоялось в Печорах

16:51, 10 марта 2023, ПАИ

200 детей из Псковской области и Республики Беларусь в возрасте от 14 до 17 лет из числа лидеров патриотических объединений, участников поисковых отрядов, военно-патриотических клубов стали участниками форсайт-сессии в Печорах. Мероприятие проходит в рамках подготовки военно-патриотического лагеря «Курган дружбы», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что данный проект является инновационным и призван сплотить молодежь России и Белоруссии. Кроме того, он дает возможности для реализации своих инициатив.

Цель форсайт-сессии - создание площадки для выявления проблемы изучения и популяризации истории партизанского движения на территории Псковской области, Белоруссии и Латвии во время Великой Отечественной войны. «У меня появилась возможность выбраться в другую страну и завести как можно больше новых знакомств. Уверена, на этих мероприятиях не будет скучно. И важно отметить, что проект объдиняет всех участников ради сохранения памяти и традиций», - поделилась воспитанница Витебского кадетского училища Анастасия Савчук.

На форсайт-сессии участники распределяются на группы по направлениям: военно-патриотическое, творческое, исследовательское. Результатом работы этих групп должны стать социально значимые инициативы. Их реализация предполагается в военно-патриотическом лагере «Курган Дружбы», который запланирован к проведению с 19 июня по 3 июля на базе лагеря «Звездный» в Невельском районе.

«Хотелось бы донести до ребят возможности дружбы и реализации совместных проектов, поэтому в своей исследовательской работе мы будем разбирать направление молодежных проектов и искать новые форматы, которые будут интересны ребятам для поддержания дружбы между Россией и Республикой Беларусь», - рассказала директор АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова.