Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Пскове

10:51, 11 марта 2023, ПАИ

Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего в Пскове наезда на пешехода, который скончался на месте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МВД России по Псковской области.

На рассмотрении в отделении по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления УМВД России по Псковской области находится материал проверки сообщения о преступлении по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в Пскове.

В ходе предварительной проверки установлено, что в Пскове 17 января 2023 года около 22 часов 45 минут у дома № 102а на улице Военный Городок-3 водитель автомобиля «Шкода-Рапид» при движении в сторону Ленинградского шоссе совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте.

Выяснилось также, что в попутном направлении по крайней левой полосе слева от автомашины «Шкода-Рапид» двигался автомобиль тёмного цвета. Его марка, модель, государственный регистрационный знак остаются неизвестными.

Для проведения всестороннего и объективного исследования сложившейся ситуации следствие устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего. В этой связи граждан, которые располагают информацией об обстоятельствах данного ДТП, просят обратиться по контактным телефонам 59-30-63, 59-30-64 или 59-20-12.