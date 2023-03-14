Почти 100 кг сыра украли двое великолучан

07:17, 14 марта 2023, ПАИ

До пяти лет лишения свободы грозит великолучанам, укравшим с предприятия около 90 кг сыра, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в начале ноября 2022 года два гражданина, являвшихся работниками одного из предприятий, решили похитить около 90 кг сыра «Российский».

В процессе реализации задуманного злоумышленники были пойманы кладовщиком организации, который увидел, как они вывозят сыр с территории производственного цеха.

В настоящее время прокурор направил уголовное дело о краже в суд. Согласно п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

