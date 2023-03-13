Производство сигарет станет лицензируемой деятельностью

09:21, 14 марта 2023, ПАИ

Производство сигарет станет лицензируемой деятельностью. Норма коснется табачной и никотиносодержащей продукции в целом, а также импорта и экспорта продукции, сообщили в Министерстве финансов России.

За основу власти взяли аналогичные нормы, которые действуют на алкогольном рынке. При этом розничные продажи пока не станут лицензируемой деятельностью, чтобы не создавать нагрузку малым и средним предпринимателям и региональным бюджетам.

Лицензирование табачного рынка будет идти с использованием системы маркировки Центра развития перспективных технологий, пишет газета «Известия».

В ней учтут фактуру об объемах производства, обороте продукции и сырья. Новый порядок должен снизить нелегальный оборот такой продукции, плюс сделать рынок более прозрачным, прогнозируют в Минфине.

Замглавы ведомства Георгий Голованов ранее пояснял, что обязательная цифровая маркировка, плюс повышающиеся акцизы, а также некоторые ограничения действуют по факту лишь для легальной продукции. Тогда как нелегальная обходит все запреты. Лицензирование нейтрализует такое положение. Тем более у чиновников есть позитивный пример алкогольного рынка, где участники рынка более строго соблюдают нормы.