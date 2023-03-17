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Происшествия

Многодетная беременная псковичка получила срок за мошенничество с маткапиталом

Многодетную мать из Псковского района привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Преступление произошло в 2016 году.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Своими незаконными действиями 26-летняя девушка причинила материальный ущерб отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области в размере 450 тыс. рублей.

В суде установлено, что в 2016 году злоумышленница с целью обналичивания средств материнского капитала приобрела земельный участок и оформила фиктивный договор займа денежных средств на строительство жилого дома. В целях завладения средствами материнского капитала подсудимая представила в УПФР в Пскове и Псковском районе недостоверные сведения. Сумма, полученная обманным путем по сертификату, израсходована на другие цели.

Суд признал псковичку виновной и с учетом наличия шести детей и беременности седьмым ребенком назначил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Суд также удовлетворил иск прокурора на вышеуказанную сумму в пользу ОФПСС Псковской области. Приговор в законную силу не вступил.

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