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Общество

Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

Последний главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин умер в возрасте 94 лет. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

По его словам, Владимир Чернавин умер в ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале, где находился из-за болезни.

Чернавин родился в 1928 году. В 1981-м он был удостоен звания Героя Советского Союза, также был награждён орденом Мужества, орденом Александра Невского и другими знаками отличия. С 1985 по 1992 год Чернавин занимал должность замминистра обороны СССР.

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