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Происшествия

Порхович ударил супругу сковородой и получил штраф

Штраф в размере 5000 рублей получил житель Порховского района, ударивший свою супругу сковородой по голове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединенных судов Псковской области. 

По имеющимся данным, 55-летний житель деревни Попадинка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою супругу сковородой. Женщина успела закрыть голову рукой. В итоге она получила ссадины пальца и ушиб мягких тканей теменно-затылочной области.

Порховский суд вынес постановление по делу об административном правонарушении. Действия правонарушителя были квалифицированы по статье 6.1.1. КоАП РФ. В судебном заседании порхович признал свою вину и извинился перед супругой.

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