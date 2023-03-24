Порхович ударил супругу сковородой и получил штраф

13:16, 24 марта 2023, ПАИ

Штраф в размере 5000 рублей получил житель Порховского района, ударивший свою супругу сковородой по голове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединенных судов Псковской области.

По имеющимся данным, 55-летний житель деревни Попадинка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою супругу сковородой. Женщина успела закрыть голову рукой. В итоге она получила ссадины пальца и ушиб мягких тканей теменно-затылочной области.

Порховский суд вынес постановление по делу об административном правонарушении. Действия правонарушителя были квалифицированы по статье 6.1.1. КоАП РФ. В судебном заседании порхович признал свою вину и извинился перед супругой.