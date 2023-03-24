Сергей Шерстобитов покидает пост главы комитета юстиции Псковской области

16:28, 24 марта 2023, ПАИ

Сергей Шерстобитов покидает пост председателя комитета юстиции Псковской области. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сергей Шерстобитов уточнил, что уходит с должности 30 июня «по соглашению сторон». «В связи с переходом на другую работу, по семейным обстоятельствам», - пояснил он.

С 1999 по 2001 год Сергей Шерстобитов работал судебным приставом подразделения судебных приставов города Пскова Управления Министерства юстиции РФ по Псковской области.

С 2002 по 2005 год занимал должность начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Псковской области, начальника Главного государственного управления Псковской области по обеспечению деятельности мировых судей.

С 2005 года является начальником Главного государственного управления юстиции Псковской области, позже - комитета.