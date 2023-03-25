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Общество

Пешеходный тоннель затопило в Пыталово

Пешеходный тоннель в Пыталово затопило. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Как пояснила глава администрации города Ирина Мещеряк, специалисты провели обследование всех трубопереездов в городе. «Из-за резкого потепления и таяния большого количества снега максимальный поток воды пропускает трубопереезд в районе улица Белой, в него же большим потоком стекают воды с улиц Партизанской и Режецкой, что и вызывает подтопление тоннеля», — отметила Ирина Мещеряк.

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Проблему затора также обнаружили в Пыталово и в трубопереезде в районе улицы Белорусской. При осмотре выяснилось, что прочистить его спецтехникой не представляется возможным: с одной стороны, не позволяют проходящие железнодорожные пути, с другой стороны, не дотянется ковш экскаватора.

«Специалисты приняли решение выяснять причину неполноценного прохождения воды по данному трубопереезду вручную. Сейчас там работает работник для его прочистки», — уточнила Ирина Мещеряк. Глава администрации также отметила, что откачивать воду из тоннеля нецелесообразно: она снова прибудет в низину. Пока в тоннеле сделали временный настил по всей протяжённости и закрепили его.

Также пешеходные переправы затопило и в Пыталовских Хуторах: обе пешеходные переправы и со стороны Красноармейской, и со стороны улицы Шафранского затоплены из-за повышенного уровня воды в реке Утрое.

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