Тело пропавшего в декабре великолучанина нашли в реке

22:07, 25 марта 2023, ПАИ

Пропавшего великолучанина обнаружили в реке Ловати. Об этом говорится в группе «Поисковый отряд «СЛЕД» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, впрочем как и во все зимние месяцы, мы с Сашей смотрели Ловать. Предположительно, в воде должен быть мужчина, который пропал 23 декабря», — рассказали поисковики за день до его обнаружения.

Поиск затрудняли мутная вода и сильное течение, но позже погибшего удалось найти. «Вода мутная, течение сильное. Обошли берега, докуда могли, и облетели коптером», — пояснили в сообществе.