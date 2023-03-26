В Дедовичском районе организовали перевозку людей на затопленном участке дороги

18:15, 26 марта 2023, ПАИ

Участок дороги в Дедовичском районе от деревни Малая Храпь до деревни Вязье затопило в связи с организованным пропуском воды из водохранилища, сообщает газета «Коммуна».

С 26 марта администрацией Дедовичского района совместно с администрацией сельского поселения «Вязьевская волость» через данный участок дороги организован перевоз людей по следующему графику:

– утром — с 07:00 до 09:00,

– в обед — с 12:00 до 14:00,

– вечером — с 17:00 до 20:00.

«В целях обеспечения безопасности себя и своих близких не совершайте самостоятельно движение по данному участку дороги», — написали в администрации сельского поселения.