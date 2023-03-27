Топ работодателей представил псковичам комитет по труду
Топ работодателей за прошлую неделю по количеству актуальных вакансий на предприятии сформировал комитет по труду и занятости Псковской области. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В комитете отметили, что на портале «Работа России» псковичи могут найти полезные материалы, которые помогут с поиском работы и развитием карьеры. Например, там размещены статьи о том, как правильно составлять резюме, проходить собеседования, развиваться в выбранной сфере деятельности и многое другое.
Город Псков:
- Псковская городская больница;
- ООО «Металлические конструкции»;
- Горводоканал Пскова;
- Управление автомобильных дорог Псковской области.
Великие Луки:
- АО ОЗ «Микрон»;
- ООО «ВАЗ «Импульс»;
- ООО «ВСГЦ»;
- ЗАО «ЗЭТО»;
- ОАО «Великолукский мясокомбинат».
Красногородский район:
- Красногородский психоневрологический интернат;
- Красногородская средняя школа;
- ООО «ВСГЦ» (свиноводческий комплекс).
Дедовичский район:
- Дедовичская районная больница;
- Филиал «ОКГ-2 «Псковская ГРЭС»;
- Дедовичская средняя школа №1;
- ООО «ПЗ» «Вязье».
Куньинский район:
- Куньинская средняя общеобразовательная школа;
- МУП «Коммунсервис»;
- Куньинское райпо;
- Центр социального обслуживания Куньинского района.
Невельский район:
- ЛПУ «Санаторий «Голубые озера»;
- Невельская межрайонная больница;
- АО «Невельское швейное объединение»;
- ООО «ВСГЦ».