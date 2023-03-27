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Общество

Топ работодателей представил псковичам комитет по труду

Топ работодателей за прошлую неделю по количеству актуальных вакансий на предприятии сформировал комитет по труду и занятости Псковской области. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В комитете отметили, что на портале «Работа России» псковичи могут найти полезные материалы, которые помогут с поиском работы и развитием карьеры. Например, там размещены статьи о том, как правильно составлять резюме, проходить собеседования, развиваться в выбранной сфере деятельности и многое другое.

Город Псков:

- Псковская городская больница;

- ООО «Металлические конструкции»;

- Горводоканал Пскова;

- Управление автомобильных дорог Псковской области.

Великие Луки:

- АО ОЗ «Микрон»;

- ООО «ВАЗ «Импульс»;

- ООО «ВСГЦ»;

- ЗАО «ЗЭТО»;

- ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Красногородский район:

- Красногородский психоневрологический интернат;

- Красногородская средняя школа;

- ООО «ВСГЦ» (свиноводческий комплекс).

Дедовичский район:

- Дедовичская районная больница;

- Филиал «ОКГ-2 «Псковская ГРЭС»;

- Дедовичская средняя школа №1;

- ООО «ПЗ» «Вязье».

Куньинский район:

- Куньинская средняя общеобразовательная школа;

- МУП «Коммунсервис»;

- Куньинское райпо;

- Центр социального обслуживания Куньинского района.

Невельский район:

- ЛПУ «Санаторий «Голубые озера»;

- Невельская межрайонная больница;

- АО «Невельское швейное объединение»;

- ООО «ВСГЦ».

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