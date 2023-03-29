Директор псковского филиала Tele2 рассказал молодежи, как сделать карьеру

15:12, 29 марта 2023, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером Второго форума работающей молодежи Псковской области, в рамках которого эксперты оператора рассказали участникам о перспективах трудоустройства в крупной компании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

24-26 марта прошел Второй региональный форум работающей молодёжи Псковской области, на который приехали участники из 18 муниципалитетов региона. Деловая площадка собирает представителей бизнеса, экспертов и студентов. На мероприятии организуют встречи с представителями крупных компаний, в ходе которых руководители предприятий делятся опытом, а молодые специалисты знакомятся с рынком труда.

Директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов рассказал участникам форума о структуре компании, корпоративных ценностях, а также показал на примерах коллег, как можно сделать карьеру внутри корпорации. Многие менеджеры технических и коммерческих подразделений начинали с рядовых позиций: продавцов, водителей, специалистов службы поддержки. Кроме того, в компании можно строить горизонтальный тип карьеры: менять сферы деятельности, переходить на позиции в смежных подразделениях.

«Tele2 – большая компания, в которой для талантливых людей создают множество путей для профессионального роста. Они начинают на Дальнем Востоке, а продолжают в Калининградской области, развиваются в маркетинге, а затем переходят в продуктовую аналитику, начинают стажерами, а потом становятся ведущими специалистами. В любом случае, в компании много интересных и нетривиальных задач. Каждый сможет найти что-то свое. Мы постоянно работаем над созданием комфортных условий для наших сотрудников и получаем высокие оценки от независимых экспертов и соискателей на рынке труда», - отметил директор филиала Tele2 Сергей Мартынов.

По итогам 2022 года Tele2 заняла первое место среди телеком-компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии hh.ru и девятое – среди крупнейших российских компаний. Высокие позиции в самом масштабном и авторитетном рейтинге страны подтвердили репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя.

Tele2 на регулярной основе работает с выпускниками и студентами местных учебных заведений: организует стажировки для учащихся ведущих технических вузов, эксперты компании выступают с лекциями, проводят мастер-классы. В 2022 году оператор выступил партнером проекта «Летнего университета» в Псковском государственном университете (ПсковГУ).

Участников международного форума Tele2 обеспечила надежной связью и мобильным интернетом. В 2021 году оператор организовал для учащихся ПсковГУ стипендиальную программу. Студенты разрабатывали проекты бизнес-решений под задачи оператора. Авторы лучших идей разделили между собой призовой фонд в 200 000 рублей.

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