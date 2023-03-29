Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Директор псковского филиала Tele2 рассказал молодежи, как сделать карьеру

Tele2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером Второго форума работающей молодежи Псковской области, в рамках которого эксперты оператора рассказали участникам о перспективах трудоустройства в крупной компании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Tele2

24-26 марта прошел Второй региональный форум работающей молодёжи Псковской области, на который приехали участники из 18 муниципалитетов региона. Деловая площадка собирает представителей бизнеса, экспертов и студентов. На мероприятии организуют встречи с представителями крупных компаний, в ходе которых руководители предприятий делятся опытом, а молодые специалисты знакомятся с рынком труда.  

Директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов рассказал участникам форума о структуре компании, корпоративных ценностях, а также показал на примерах коллег, как можно сделать карьеру внутри корпорации. Многие менеджеры технических и коммерческих подразделений начинали с рядовых позиций: продавцов, водителей, специалистов службы поддержки. Кроме того, в компании можно строить горизонтальный тип карьеры: менять сферы деятельности, переходить на позиции в смежных подразделениях.  

«Tele2 – большая компания, в которой для талантливых людей создают множество путей для профессионального роста. Они начинают на Дальнем Востоке, а продолжают в Калининградской области, развиваются в маркетинге, а затем переходят в продуктовую аналитику, начинают стажерами, а потом становятся ведущими специалистами. В любом случае, в компании много интересных и нетривиальных задач. Каждый сможет найти что-то свое. Мы постоянно работаем над созданием комфортных условий для наших сотрудников и получаем высокие оценки от независимых экспертов и соискателей на рынке труда», - отметил директор филиала Tele2 Сергей Мартынов. 

По итогам 2022 года Tele2 заняла первое место среди телеком-компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии hh.ru и девятое – среди крупнейших российских компаний. Высокие позиции в самом масштабном и авторитетном рейтинге страны подтвердили репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя. 

Tele2 на регулярной основе работает с выпускниками и студентами местных учебных заведений: организует стажировки для учащихся ведущих технических вузов, эксперты компании выступают с лекциями, проводят мастер-классы. В 2022 году оператор выступил партнером проекта «Летнего университета» в Псковском государственном университете (ПсковГУ). 

Участников международного форума Tele2 обеспечила надежной связью и мобильным интернетом. В 2021 году оператор организовал для учащихся ПсковГУ стипендиальную программу. Студенты разрабатывали проекты бизнес-решений под задачи оператора. Авторы лучших идей разделили между собой призовой фонд в 200 000 рублей. 

Реклама

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 марта 2023

Бесконтрольный приём БАДов доводит псковичей до токсического гепатита - врач
29 марта 2023

Директор псковского филиала Tele2 рассказал молодежи, как сделать карьеру
29 марта 2023

Александр Котов побывал на строительных площадках в Плюсском районе

29 марта 2023

На месте старых пней в Псково-Печерском монастыре выросли туи
29 марта 2023

Нюансы оказания медпомощи за пределами региона обсудили псковские депутаты
29 марта 2023

Отчёт Счётной палаты рассмотрел перед сессией бюджетный комитет Собрания
29 марта 2023

21 модульный ФАП в Псковской области получил лицензию
29 марта 2023

Депутаты из Белоруссии побывали в великолукском технопарке «Электрополис»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...