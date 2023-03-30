Собаку без прививки не пропустили через границу в Псковской области

10:21, 30 марта 2023, ПАИ

Собаку из Германии не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В МАПП Шумилкино во время ветеринарного контроля собаки породы ши-тцу, которая перевозилась в автотранспортном средстве из Германии на территорию РФ, госинспектор выявил нарушения ветеринарных требований ЕАЭС при оформлении документов.

Так, в ходе документарного контроля установлено, что в ветеринарном паспорте животного отсутствовала информация о вакцинации против бешенства, чумы, гепатита, парвовирусной инфекции не позднее чем за 20 дней до отправки животного. Питомец не был привит в течение последних 12 месяцев от указанных болезней.

Ввоз домашнего питомца на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате «живого» груза.