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Происшествия

«Вода прибывает»: в Великолукском районе затопило деревню

Деревня Рыканово Великолукского района оказалась затоплена из-за весеннего паводка. Об этом сообщила местная жительница в группе «Типичные Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Типичные Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

«Не подъехать и не подойти даже пешком, вода очень быстро прибывает. Там живут пенсионеры, в том числе моя мама, которая оказалась в этой беде вместе с остальными!» - написала женщина.

Она также попросила администрацию Великолукского района не открывать шлюзы на плотине.

Напомним, что в Псковской области подтоплено более 50 приусадебных участков. Для устранения последствий паводка в районы направили дополнительные силы.

Ранее власти прокомментировали ситуацию, сложившуюся в условиях паводка в Великих Луках и Великолукском районе. 

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