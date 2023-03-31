«Вода прибывает»: в Великолукском районе затопило деревню
Деревня Рыканово Великолукского района оказалась затоплена из-за весеннего паводка. Об этом сообщила местная жительница в группе «Типичные Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
«Не подъехать и не подойти даже пешком, вода очень быстро прибывает. Там живут пенсионеры, в том числе моя мама, которая оказалась в этой беде вместе с остальными!» - написала женщина.
Она также попросила администрацию Великолукского района не открывать шлюзы на плотине.
Напомним, что в Псковской области подтоплено более 50 приусадебных участков. Для устранения последствий паводка в районы направили дополнительные силы.
Ранее власти прокомментировали ситуацию, сложившуюся в условиях паводка в Великих Луках и Великолукском районе.
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