О нацистской карательной акции «Зимнее волшебство» рассказали псковичам

16:26, 31 марта 2023, ПАИ

О нацистской карательной акции «Зимнее волшебство», которая завершилась ровно 80 лет назад, 31 марта 1943 года, рассказал старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Влад Богов.

После начала германской оккупации западных регионов России и Белоруссии в 1941 году на этих территориях началась народная война, которая вскоре из стихийной переродилась в целенаправленное и хорошо скоординированное партизанское движение. Возросшая активность партизан в немецком тылу стала влиять на снабжение гитлеровского фронта. Участились подрывы железнодорожных путей, уничтожались военные обозы, возросло число нападений на тыловые военные формирования. Для активного противодействия действиям партизан немецкое командование обозначало четкие планы в зависимости от текущей ситуации.

Для зачистки тылов немецкой армии нацисты разработали карательную акцию «Зимнее волшебство» на довольно большой территории в районе треугольника Себеж - Освея - Полоцк, на севере Белоруссии, а также в Себежском районе Псковской области. Она проходила с 4 февраля по 31 марта 1943 года.

Этой операции предшествовала еще одна карательная акция на территории Белоруссии под названием «Заяц-беляк», она проводилась с 28 января по 12 февраля 1943 года и стала первой нацистской акцией, где применили метод тотальной зачистки. Основной задачей этих двух акций было создание мертвой зоны шириной до 30-40 километров.

Согласно последним исследованиям, в ходе только одной карательной акции «Зимнее волшебство» было уничтожено 10-12 тысяч мирных жителей, к ним необходимо добавить как минимум 7275 угнанных на принудительные работы.

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