Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О нацистской карательной акции «Зимнее волшебство» рассказали псковичам

О нацистской карательной акции «Зимнее волшебство», которая завершилась ровно 80 лет назад, 31 марта 1943 года, рассказал старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Влад Богов.

Фото из архива автора

После начала германской оккупации западных регионов России и Белоруссии в 1941 году на этих территориях началась народная война, которая вскоре из стихийной переродилась в целенаправленное и хорошо скоординированное партизанское движение. Возросшая активность партизан в немецком тылу стала влиять на снабжение гитлеровского фронта. Участились подрывы железнодорожных путей, уничтожались военные обозы, возросло число нападений на тыловые военные формирования. Для активного противодействия действиям партизан немецкое командование обозначало четкие планы в зависимости от текущей ситуации.

Для зачистки тылов немецкой армии нацисты разработали карательную акцию «Зимнее волшебство» на довольно большой территории в районе треугольника Себеж - Освея - Полоцк, на севере Белоруссии, а также в Себежском районе Псковской области. Она проходила с 4 февраля по 31 марта 1943 года.

Этой операции предшествовала еще одна карательная акция на территории Белоруссии под названием «Заяц-беляк», она проводилась с 28 января по 12 февраля 1943 года и стала первой нацистской акцией, где применили метод тотальной зачистки. Основной задачей этих двух акций было создание мертвой зоны шириной до 30-40 километров.

Согласно последним исследованиям, в ходе только одной карательной акции «Зимнее волшебство» было уничтожено 10-12 тысяч мирных жителей, к ним необходимо добавить как минимум 7275 угнанных на принудительные работы.

Подробнее читайте в материале «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2023

Вышел в эфир 106-й выпуск «Псковского телеграма»
31 марта 2023

Икона Пресвятой Богородицы замироточила в псковском храме
31 марта 2023

Псковская область почти на 100% укомплектована медикаментами на случай ЧС
31 марта 2023

Вода, снег и никаких труб: готовится к эфиру 106-й выпуск «Псковского телеграма»
31 марта 2023

Более 180 млн рублей выплатили пострадавшим на производстве псковичам
31 марта 2023

Аллею памяти погибших в СВО планируют создать в Великих Луках
31 марта 2023

О нацистской карательной акции «Зимнее волшебство» рассказали псковичам
31 марта 2023

Псковский ЦУР провёл обучение по ведению пабликов школ и детских садов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...