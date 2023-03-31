Аллею памяти погибших в СВО планируют создать в Великих Луках

16:32, 31 марта 2023, ПАИ

В память о погибших при выполнении задач специальной военной операции планируется создать Аллею памяти в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам главы администрации Великих Лук Андрея Беляева, было получено несколько инициатив от общественных организаций, а также матерей, жён и родственников погибших участников СВО по поводу создания Аллеи памяти. «В качестве места увековечивания памяти предлагается территория возле братского кладбища», — уточнил он и добавил, что администрация поддерживает это предложение.

«Это важная, нужная и очень актуальная на сегодняшний день инициатива. Сегодня в России приоритетом является защита безопасности граждан. Именно для обеспечения безопасности Отечества, граждан нашей страны и их будущего отдают жизнь воины, участвующие в специальной военной операции. Аллея в память о наших героях станет символом гордости, почёта и уважения к их мужеству и самоотверженности. Здесь мы будем чтить и сохранять память о героических защитниках нашего Отечества, здесь будут гулять дети, которые никогда не узнают, что такое война», - отметил Андрей Беляев.

Он обратил внимание, что предложенное место для создания памятной аллеи оправданно и закономерно. «Рядом покоятся воины Великой Отечественной войны, хранится память о героях шестой роты. В конечном итоге это станет единым мемориальным комплексом, символизирующим преемственность поколений воинов, которые во все времена доблестно сражались за Родину и отстаивали её интересы. В ближайшее время будет разработан дизайн-проект для дальнейшего согласования с общественностью города и реализации», — подытожил он.