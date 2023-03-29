МИД РФ поздравило Владимира Зеленского с профессиональным праздником 1 апреля

16:14, 01 апреля 2023, ПАИ

Министерство иностранных дел России поздравило президента Украины Владимира Зеленского «с профессиональным праздником» и указало, что теперь 1 апреля на Украине отмечают гонениями на православных, сообщает ТАСС.

«Раньше День дурака на Украине отмечали одесской «Юмориной», сейчас — арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником», — отметили на Смоленской площади.

Ситуация вокруг лавры накалилась до предела после того, как монахи УПЦ отказались покинуть стены монастыря по требованию дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра». 30 марта в монастырь приехала комиссия по проверке сохранности культурных ценностей, чтобы сделать опись имущества. Служители лавры во главе с митрополитом Павлом и верующие не пустили её в обитель. То же самое повторилось на следующий день. В пятницу у стен монастыря произошли потасовки, появились сведения о возможном штурме.

В субботу СБУ предъявила обвинение митрополиту Павлу в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.