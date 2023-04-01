Псковичам предлагают принести скворечники в усадьбу Римского-Корсакова

20:08, 01 апреля 2023, ПАИ

Принести скворечники для птиц предлагают жителям Псковской области в музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова Псковской области. Об этом культурное учреждение сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Накануне Дня птиц нашу усадьбу «Любенск» посетила удивительная птица. Раньше мы здесь таких не встречали. Мы решили, что это тетёрка. Она спокойно разгуливала вдоль ограды по саду, не боясь ничего и никого, как будто напоминая, что 1 апреля — праздник, что пора готовиться к прилёту птиц, готовить скворечники», — говорится в сообщении.

Как отметили в музее, из-за большой протяжённости аллей прилетает много птиц, которые селятся там. Это и скворцы, и стрижи, и ласточки, и большое количество воробьиных, встречаются филины, совы, ястребы.

«Сегодня наши мужчины делали скворечники для тех птиц, которые не вьют гнёзд. Но домиков для птиц надо много. Поэтому мы предлагаем всем любителям природы принять участие в изготовлении скворечников для птиц, селящихся в аллеях усадьб музея. Мы с удовольствием примем их в дар и вместе разместим подаренные скворечники!» — обратились в культурном учреждении.