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Общество

Депутаты гордумы ознакомились с работой ресурсного центра поддержки добровольчества

Рабочая встреча депутатов Псковской городской Думы и их помощников с сотрудниками регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, которым руководит депутат ПГД Алеся Михачева, состоялась во вторник, 4 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Целью встречи было знакомство с работой центра, а также поддержка и продвижение его деятельности на территории муниципального образования «Город Псков».

В ходе мероприятия Алеся Михачева рассказала коллегам, какими направлениями работы занимаются волонтеры центра. «Они информируют граждан по вопросам программы «Комфортная городская среда», помогают принимать участие в голосовании по благоустройству общественных территорий, переписи населения, дистанционном электронном голосовании», - привела она несколько примеров.

Также руководитель регионального ресурсного центра отметила, что волонтеры принимают заявки на доставку продуктов и лекарств, занимаются сбором гуманитарной помощи, участвуют в проведении патриотических мероприятий.

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