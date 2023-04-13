Гала-концертом в псковской филармонии завершится проект «Путь, выбранный однажды»

12:13, 13 апреля 2023, ПАИ

Гала-концертом завершится проект «Путь, выбранный однажды» в Год педагога и наставника. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

25 апреля в 19:00 на сцену филармонии в качестве исполнителей выйдут все, кто проводил в Пскове творческие встречи и мастер-классы для юных музыкантов: Сергей Поторочин (балалайка), Теймур Кулиев (домра), Ольга Алексеева (гусли), Андрей Шелыганов (баян).



Из Карельской государственной филармонии приедет оркестр русских народных инструментов «ОНЕГО» (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов).



«Своим репертуаром оркестр демонстрирует широкие возможности народных инструментов: это обработки симфонической классики, произведения современных композиторов, русская народная музыка», - отметили в филармонии.

Пригласительные доступны в кассе филармонии. Действует ограничение – два билета в одни руки.