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Культура

Гала-концертом в псковской филармонии завершится проект «Путь, выбранный однажды»

Гала-концертом завершится проект «Путь, выбранный однажды» в Год педагога и наставника. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной филармонии.

25 апреля в 19:00 на сцену филармонии в качестве исполнителей выйдут все, кто проводил в Пскове творческие встречи и мастер-классы для юных музыкантов: Сергей Поторочин (балалайка), Теймур Кулиев (домра), Ольга Алексеева (гусли), Андрей Шелыганов (баян). 
 
Из Карельской государственной филармонии приедет оркестр русских народных инструментов «ОНЕГО» (художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Миронов). 
 
«Своим репертуаром оркестр демонстрирует широкие возможности народных инструментов: это обработки симфонической классики, произведения современных композиторов, русская народная музыка», - отметили в филармонии.

Пригласительные доступны в кассе филармонии.  Действует ограничение – два билета в одни руки.

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