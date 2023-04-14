Ольга Бузова оставила отзыв о фильме «Вызов» с Юлией Пересильд

22:51, 14 апреля 2023, ПАИ

Ольга Бузова оставила отзыв о фильме «Вызов», главную роль в котором исполнила уроженка Пскова Юлия Пересильд. Пост об этом она выложила в своём Instagram*-аккаунте.

«Это невероятное кино, которое нужно увидеть всем. Юля Пересильд — моя большая любовь, она это знает, всегда говорю ей это при встречах», — написала артистка.

Также она отметила актёрскую игру Милоша Биковича и космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Новицкого.

Напомним, что фильм «Вызов» стал первой художественной кинокартиной, работа над которой проходила в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Премьера фильма состоялась 12 апреля в Москве. В большой прокат фильм выходит 20 апреля. Также кинокартину покажут на фестивале «Циолковский» в Калуге 16 апреля. Президент Владимир Путин назвал этот фильм уникальным.

*Признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.