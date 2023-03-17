Снятый в космосе фильм с Юлией Пересильд скоро выйдет в прокат

00:51, 17 марта 2023, ПАИ

Снятый в космосе фильм «Вызов» выйдет в прокат 20 апреля, сообщили в группе «Вежливые Люди | Спецоперация Z».

Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. По сюжету фильма торакальный хирург Женя в течение месяца готовилась к полёту на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

«Вызов» стал первой кинокартиной, снятой в космосе. Съёмки проходили на борту МКС в 400 км от Земли. Кроме того, в киноленте появится лётчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий. Он признался, что участники съёмочной команды помогли ему вжиться в роль.

«На борту МКС мы работали слаженно. Благодаря мастерству и опыту Клима и Юлии у нас получился хороший материал. Конечно, мы не профессиональные актёры, а космонавты. Поэтому для нас было проблематичным профессионально проявлять свои чувства в кадре. Но опыт Клима и Юлии нам помог», — отметил Новицкий.

Также в съёмках принял участие космонавт-испытатель, Герой России Пётр Дубров. Он сообщил, что работа над фильмом не помешала научной деятельности МКС.

«Поначалу мы отнеслись к съёмкам на МКС с опаской, поскольку станция — это в первую очередь научная лаборатория, она не предназначена для съёмок художественного кино. В итоге работа на станции была организована так, чтобы съёмки не мешали нашей основной деятельности», — поделился космонавт.

Отметим, что Юлия Пересильд сыграет Елизавету I в фильме «Императрицы».