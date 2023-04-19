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Экономика

Новый проект по поддержке молодых бизнесменов стартует в России

Новый образовательный онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело» стартует в России 10 мая. Проект реализуется Минэкономразвития совместно с VK и «Деловой средой» и разработан для помощи начинающим предпринимателям в запуске и развитии бизнеса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и рассчитана на 10 недель. За время обучения участники совместно с наставниками пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Опытные эксперты расскажут начинающим предпринимателям, как найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной пользой для бизнеса. В программу будут интегрированы консультации от сотрудников центров «Мой бизнес» о мерах господдержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей в размере до 500 тыс. рублей.

Вместе с наставниками участники смогут выбрать форму предпринимательской деятельности и зарегистрировать бизнес, а также подготовят проект, с которым можно претендовать на господдержку.

«Проект «Мой бизнес. Первое дело» совместил возможности государственной инфраструктуры, образовательных и онлайн-проектов. Сама программа реализуется в удобных для молодежи форматах и на привычных платформах», — подчеркнула заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Обучение будет проходить в три этапа, во время которых состоятся вебинары и практические занятия. Трансляции лекций и общение с наставниками будут проходить на платформе «Деловой среды». Информацию по вопросам участия в программе можно уточнить в псковском Центре «Мой бизнес» по тел. 8(8112) 331337. Более подробная информация о программе представлена по ссылке.

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