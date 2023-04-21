Россельхозбанк нарастил поддержку АПК Псковской области

14:39, 21 апреля 2023, ПАИ

За первый квартал 2023 года Россельхозбанк выдал агропромышленному комплексу Псковского региона 664 миллиона рублей, что на 10% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Из общего объёма выданных средств предприятия малого и микробизнеса Псковской области получили 619 миллионов рублей, физические лица – 44 миллиона рублей. Значительная часть кредитных средств предоставлена на льготных условиях государственных программ. Основные меры господдержки субъектов МСП реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На сезонные полевые работы в Псковском регионе за рассматриваемый период Россельхозбанк выдал 372 миллиона рублей, что на 9% выше результата первого квартала 2022 года.

«Для поддержки псковских сельхозпроизводителей и аграриев Россельхозбанк как опорный банк АПК страны выдает льготные средства, чтобы поддержать агробизнес и местное население, продолжить развитие важных для региона проектов», – прокомментировал директор Псковского филиала Дмитрий Алемасов.

В целом по России Россельхозбанк выдал АПК 382 миллиарда рублей. Объём предоставленных льготных средств вырос на 26,2%, до 118,2 миллиарда рублей. Доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных полевых работ в стране составляет около 70%.

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