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Экономика

Россельхозбанк нарастил поддержку АПК Псковской области

За первый квартал 2023 года Россельхозбанк выдал агропромышленному комплексу Псковского региона 664 миллиона рублей, что на 10% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото: Россельхозбанк

Из общего объёма выданных средств предприятия малого и микробизнеса Псковской области получили 619 миллионов рублей, физические лица – 44 миллиона рублей. Значительная часть кредитных средств предоставлена на льготных условиях государственных программ. Основные меры господдержки субъектов МСП реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

На сезонные полевые работы в Псковском регионе за рассматриваемый период Россельхозбанк выдал 372 миллиона рублей, что на 9% выше результата первого квартала 2022 года.  

«Для поддержки псковских сельхозпроизводителей и аграриев Россельхозбанк как опорный банк АПК страны выдает льготные средства, чтобы поддержать агробизнес и местное население, продолжить развитие важных для региона проектов», – прокомментировал директор Псковского филиала Дмитрий Алемасов. 

В целом по России Россельхозбанк выдал АПК 382 миллиарда рублей. Объём предоставленных льготных средств вырос на 26,2%, до 118,2 миллиарда рублей. Доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных полевых работ в стране составляет около 70%. 

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