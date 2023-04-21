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Общество

Мастер-класс баяниста Андрея Шелыганова пройдёт в Пскове

Мастер-класс и концерт баяниста Андрея Шелыганова пройдёт в рамках творческой мастерской «Путь, выбранный однажды…». Об этом ПАИ сообщили в  пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Встреча пройдёт 23 апреля в 13:00 в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ и колледжа искусств состоится в 14:00. Вход на мероприятие свободный. 

Проект «Путь, выбранный однажды..» нацелен на сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, на профориентацию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств. Он реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.

Андрей, выпускник музыкального колледжа и МГИМ им. А. Шнитке (класс профессора, заслуженного работника культуры А. И. Леденева), РАМ им. Гнесиных (класс народного артиста России, профессора Ф. Р. Липса), является руководителем квинтета народных инструментов «Валдай» и концертмейстером оркестра русских народных инструментов Российского государственного музыкального центра радио «Орфей».

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