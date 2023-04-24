Великолучанин получил реальный срок за взлом и кражу

14:46, 24 апреля 2023, ПАИ

Великолучанин отправится в колонию за хищение имущества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Великие Луки.

По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемый с помощью металлической планки открыл навесной замок чужого сарая, откуда украл несколько вещей хозяйственного назначения и велосипед. Ущерб оценивается в более чем 25 тысяч рублей.

Подсудимый признал своию вину и раскаялся в содеянном, а также частично возместил ущерб потерпевшей стороне.

В итоге мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункта «б» части 2 статьи 158 УК РФ. С учетом того, что великолучанин совершил преступление в период неснятой и непогашенной судимости, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Себежском районе полиция раскрыла серию дачных краж.