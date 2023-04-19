В Себежском районе раскрыта серия дачных краж

16:01, 19 апреля 2023, ПАИ

В Себежском районе раскрыта серия дачных краж. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Себежский».

С октября 2022-го по февраль была совершена серия краж имущества из частных домовладений. Общий ущерб превысил 150 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Себежский» задержали подозреваемых в кражах. Ими оказались жители Себежского района 1981 и 1998 годов рождения. Они пояснили, что выбирали преимущественно дачные дома и действовали по предварительному сговору.

Установлено восемь фактов хищений. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. Ведется следствие.

Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых сотрудниками уголовного розыска были обнаружены и изъяты боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы.