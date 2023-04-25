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Общество

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России

В России началась акция «Георгиевская ленточка», в этом году она пройдет во всех российских регионах, включая новые.

«Мне очень приятно сегодня поздравить вас со стартом нашей акции «Георгиевская ленточка», — приводит слова сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой РИА Новости.

Председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что в этом году символику будут раздавать более 30 тысяч волонтеров. «За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты стало шире: если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества», — добавила она.

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