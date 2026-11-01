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В Приказной палате в Пскове в «Ночь искусств» откроется выставка «Псков. От Смуты к миру»

Выставка «Псков. От Смуты к миру» откроется в Приказной палате Псковского кремля 3 ноября. Мероприятие приурочено к всероссийской акции «Ночь искусств». Гости смогут первыми посетить экскурсии по новой экспозиции. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Организаторы отметили, что выставка посвящена переломной эпохе начала XVII века – времени Смуты. Псков, будучи одним из важнейших форпостов страны, оказался в эпицентре этих событий.

В ходе экскурсии посетители познакомятся с экспонатами, которые расскажут, как город отражал нападения интервентов, решал внутренние споры и одновременно сохранял духовную и хозяйственную жизнь.

Экскурсионные сеансы пройдут 3 ноября в 17:00, 17:40, 18:20, 19:00 и 19:30. Мероприятие состоится в Приказной палате по адресу Псков, Кремль, 4.

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В Приказной палате в Пскове в «Ночь искусств» откроется выставка «Псков. От Смуты к миру»

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