В Приказной палате в Пскове в «Ночь искусств» откроется выставка «Псков. От Смуты к миру»

20:18, 01 ноября 2026, ПАИ

Выставка «Псков. От Смуты к миру» откроется в Приказной палате Псковского кремля 3 ноября. Мероприятие приурочено к всероссийской акции «Ночь искусств». Гости смогут первыми посетить экскурсии по новой экспозиции. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Организаторы отметили, что выставка посвящена переломной эпохе начала XVII века – времени Смуты. Псков, будучи одним из важнейших форпостов страны, оказался в эпицентре этих событий.

В ходе экскурсии посетители познакомятся с экспонатами, которые расскажут, как город отражал нападения интервентов, решал внутренние споры и одновременно сохранял духовную и хозяйственную жизнь.

Экскурсионные сеансы пройдут 3 ноября в 17:00, 17:40, 18:20, 19:00 и 19:30. Мероприятие состоится в Приказной палате по адресу Псков, Кремль, 4.