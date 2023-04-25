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Экономика

В Псковской области установлены налоговые льготы для предпринимателей из других регионов

Для организаций и индивидуальных предпринимателей из других регионов установлена минимальная ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Соответствующая законодательная инициатива разработана по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Законопроект принят во вторник, 25 апреля, на заседании 21-й сессии Псковского областного Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Разработка и принятие закона обусловлены необходимостью привлечения новых субъектов малого и среднего предпринимательства в регион, создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Псковской области.

Налоговая ставка в 5% будет установлена в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 1% — если объектом налогообложения являются доходы. Налоговая льгота коснется тех, кто впервые зарегистрируется в Псковской области в период с 2023-го по 2025 год.

Минимальная ставка налога, согласно законопроекту, будет действовать в течение трех налоговых периодов, начиная с года, следующего за годом изменения места нахождения или места жительства организации.

«В современных условиях внешнего санкционного давления, когда происходит замещение продукции ушедших иностранных брендов и создание новых производств, это особенно актуально», — подчеркнул председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Введенная мера, обратил внимание руководитель комитета, не действует на организации и индивидуальных предпринимателей — жителей Псковской области, впервые регистрирующих свой бизнес на территории региона. Предприниматели этих категорий могут воспользоваться налоговыми каникулами.

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