Налоговые преференции для бизнесменов из других регионов установили в Псковской области

14:17, 25 апреля 2023, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон, устанавливающий для организаций и индивидуальных предпринимателей из других субъектов РФ минимальные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Речь идёт о субъектах малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных на территории Псковской области в связи с переменой ими места нахождения или места жительства, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Воспользоваться минимальными налоговыми ставками индивидуальные предприниматели смогут в течение трёх налоговых периодов с момента переезда, организации – при регистрации и постановке на налоговый учёт в Псковской области в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Ожидается, что введённые льготы позволят привлечь в регион новые субъекты малого и среднего предпринимательства, а также увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет области.

Добавим, что аналогичные преференции для впервые зарегистрированных налогоплательщиков уже действуют в нескольких российских регионах.