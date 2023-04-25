Плюсы избрания глав муниципальных округов по конкурсу назвал Армен Мнацаканян

15:30, 25 апреля 2023, ПАИ

Принятие законопроекта о выборах в новых муниципальных округах прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Согласно этому закону были сформированы требования для главы района. Это образование, опыт работы и другое. Пора нам уже отходить от того, что любой человек может управлять любым процессом. Надо сделать так, чтобы люди профессионально работали и отвечали за содеянное. Я думаю, что это позитивный момент, свои плюсы этот законопроект точно даст», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Он обратил внимание, что кандидатов на должность главы района будет определять конкурсная комиссия. «Поэтому абы кто туда не придет, а люди будут голосовать за конкретного человека. Результат, конечно, за 2-3 дня мы не получим, но будет видно после трех-шести месяцев, как глава будет работать с правительством Псковской области и с комитетами», - сказал заместитель председателя парламента.

По словам Армена Мнацаканяна, если человек стал главой района, то он «должен отвечать за все, что происходит в муниципалитете». «И он не должен отставать от жизни, ни от национальных проектов, ни от чего. Важно, чтобы показатели были хорошие. При этом возможности для развития сегодня сумасшедшие», - заметил он.

Зампредседателя областного Собрания отметил, что в муниципалитетах появятся главы, которые будут отвечать территориально за весь район. «Будет один хозяин, который будет смотреть за всеми действиями в районе. Все будет скоординировано в одних руках», - заключил Армен Мнацаканян.

Ранее сообщалось, что первых глав муниципальных округов в Псковской области изберут по конкурсу.