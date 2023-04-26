В стрельбе при задержании преступника соревновались псковские росгвардейцы

14:13, 26 апреля 2023, ПАИ

В Пскове прошел конкурс профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

​Росгвардейцы сдали зачеты на знание нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность, а также выполнили контрольные упражнения по стрельбе из пистолета Макарова, преодолели полосу препятствий и отработали прибытие на объект при срабатывании тревожной сигнализации в момент задержания условного преступника.

По результатам конкурса лучшие результаты показала команда межмуниципального отделения вневедомственной охраны «Опочецкое». Второе место завоевала команда отделения вневедомственной охраны по Островскому району, а третье место досталось росгвардейцам из МОВО «Дедовичское».

В личном зачете первое место занял прапорщик полиции Сергей Алексеев, второе​ - старший сержант Никита Виноградов, бронзу завоевал старший сержант полиции Никита Григорьев. Победители и призеры награждены грамотами, медалями и ценными подарками.