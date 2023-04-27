Псковича осудили за убийство земляка в Астрахани

12:48, 27 апреля 2023, ПАИ

Суд вынес приговор 22-летнему псковичу, который находился в гостях у астраханца и убил там земляка. Преступление произошло 13 декабря в 2022 году. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Астраханской области.

Житель города Пскова приехал в гости к родственнику в село Три Протока Приволжского района области со своим знакомым. В ходе распития спиртного между псковичами возникла ссора, обвиняемый схватил топор и дважды ударил 54-летнего земляка по голове. Хозяин дома, ставший свидетелем преступления, сообщил о случившемся в полицию.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Псковичу назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.