Житель Пскова зарубил земляка в гостях у астраханца

12:31, 22 марта 2023, ПАИ

22-летний житель Пскова убил земляка, находясь в гостях у астраханца, сообщает Следственное управление СК России по Астраханской области.

По версии следствия, пскович вместе со знакомым приехал в гости к родственнику в село Три Протока. 13 декабря 2022 года во время распития спиртного между псковичами возникла ссора, обвиняемый схватил топор и дважды ударил 54-летнего земляка по голове. Хозяин дома, ставший свидетелем преступления, сообщил о случившемся в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.